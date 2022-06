Schornsteinfeger beschäftigen sich mit Energiewende

LÜBECK (dpa-AFX) - Die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Energiewende in Deutschland beschäftigen auch das Schornsteinfeger-Handwerk. Bei ihrem Bundesverbandstag in Lübeck, der am Mittwoch beginnt, geht es unter anderem um Änderungen im Aufgabenspektrum der rund 21 000 Schornsteinfeger in Deutschland. Immer mehr von ihnen sind auch ausgebildete und geprüfte Gebäude-Energieberater. Weitere Themen sind die Umweltanforderungen an Kaminöfen, die Vorbeugung von Kohlenmonoxid-Unfällen und die künftige Personalentwicklung./moe/DP/jha