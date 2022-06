Im Vorfeld der morgigen Sitzung der Europäischen Zentralbank konsolidiert der Deutsche Aktienindex weiter in der Nähe seiner 200-Tage-Linie bei rund 14.700 Punkten. Mit etwas Rückenwind von der Wall Street dürfte zur heutigen Handelseröffnung zumindest wieder ein kleines Plus auf der Anzeigetafel in Frankfurt stehen.

Die Erwartungen, die derzeit an die EZB gestellt werden, sind zu hoch. Sie kann nur wenig tun, um die Inflation maßgeblich einzudämmen. Keine Zinsanhebung der Welt beseitigt die Lieferengpässe, fördert mehr Öl zu Tage oder verändert den Umgang mit dem Coronavirus in China. Die Inflation, die Deutschland gerade erlebt, ist vor allem importiert. Und sie ist eben auch nicht nur vorübergehend, weil sich die Lieferengpässe wegen des Krieges in der Ukraine als dauerhafter erweisen als man das zunächst annehmen konnte.

Der letzte Zinsschritt der EZB war eine Senkung und das ist fast zwei Jahre her. Nun haben nahezu alle anderen wichtigen Zentralbanken der Welt in den vergangenen Wochen ihre Leitzinsen bereits angehoben. Eine zu hastige Zinswende der EZB provoziert eine weitere Abschwächung der Gesamtnachfrage. Ein kleiner Schritt nach oben muss allerdings nicht gleich bedeuten, dass eine Rezession ausgemachte Sache ist. Die Notenbanker in Frankfurt haben morgen die Aufgabe, den goldenen Mittelweg zwischen einer Normalisierung der Geldpolitik und dem Erhalt des Wachstums in der Konjunktur der Eurozone zu finden.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.