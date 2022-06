Wirtschaft Konventionelle Stromerzeugung weiter dominant - aber rückläufig

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der in Deutschland erzeugte und in das Stromnetz eingespeiste Strom stammte auch im 1. Quartal 2022 mehrheitlich aus konventionellen Energieträgern. Allerdings sank der Anteil gegenüber dem 1. Quartal des Vorjahres um 8,0 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Die Stromerzeugung aus konventionellen Energieträgern machte demnach einen Anteil von 52,9 Prozent an der gesamten Stromerzeugung aus. Im 1. Quartal 2021 hatte er bei 59,6 Prozent gelegen, im 1. Quartal 2020 bei 48,6 Prozent. Damals war der ins Netz eingespeiste Strom erstmals in einem Quartal mehrheitlich aus erneuerbaren Energien erzeugt worden.