Voith zeigt sich robust in herausforderndem Marktumfeld und steigert Umsatz und Ergebnis

Heidenheim (ots) -



- Konzernumsatz mit plus 14 Prozent und EBIT mit plus 15 Prozent deutlich über Vorjahr

- Auftragseingang über starkem Vorjahreswert, Auftragsbestand auf Rekordniveau - Bilanz und Liquiditätssituation stabil

- Ausblick auf weiteren Geschäftsverlauf durch globale Krisensituation beeinflusst



Der Voith-Konzern hat sich in den ersten sechs Monaten (01.10.2021 bis 31.03.2022) des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 in einem von globalen Krisen geprägten Marktumfeld robust entwickelt. In allen drei Sparten des Kerngeschäfts, Hydro, Paper und Turbo, konnte Voith schwarze Zahlen schreiben und konzernweit sowohl Umsatz als auch EBIT deutlich steigern. Der Auftragseingang übertraf nochmals den bereits starken Vorjahreswert.