Kund:innen in Europa können Luxury Stores durch eine inspirierende globale Kampagne mit dem Titel "Luxury out of the Box" mit Kristen McMenamy und Precious Lee entdecken

Amazon Fashion kündigt die Expansion von "Luxury Stores" in Europa an (FOTO) Luxemburg (ots) - "Luxury Stores at Amazon" startet in Europa mit einer Auswahl internationaler Modemarken wie Elie Saab, Christopher Kane und Dundas

Amazon Fashion kündigt heute die Expansion von Luxury Stores in Europa an. Damit können jetzt auch die Amazon-Kund:innen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien von dem Amazon Fashion Shopping-Erlebnis profitieren, das im September 2020 zunächst in den USA eingeführt worden war. Unter Amazon.de/luxurystores (https://www.amazon.de/luxurystores) wird "Luxury Stores at Amazon" Ready-to-Wear-Kollektionen von etablierten und aufstrebenden Luxusmodemarken anbieten, darunter Christopher Kane, Dundas, Elie Saab, Mira Mikati, Rianna+Nina, Boglioli, Jonathan Cohen und Altuzarra. Weitere Mode- und Beauty-Marken werden zukünftig hinzukommen.



"Wir freuen uns, unseren europäischen Kund:innnen mit dem Launch von "Luxury Stores at Amazon" eine noch größere Auswahl bieten zu können. Bei "Luxury Stores at Amazon" erwartet sie ein inspirierendes Sortiment luxuriöser Styles für alle Gelegenheiten, sowohl von etablierten Designern wie Elie Saab als auch aufstrebenden Marken wie Mira Mikati", s o Ruth Diaz, VP Amazon Fashion Europe. "Mode ist ein Bereich, in dem wir laufend Innovationen und neue Angebote entwickeln, und wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, unseren ganz unterschiedlichen, modebegeisterten Kund:innen mehr ihrer Lieblingsmarken und -stile anbieten zu können. Das ist erst der Anfang, und wir freuen uns darauf, die Marken weiterhin mit innovativen Tools und Ressourcen zu unterstützen, damit sie ihre neuesten Kollektionen und einzigartigen Storys Saison für Saison mit unseren Kund:innen in Europa teilen können."



"Luxury Stores at Amazon" vereint die Vertrauenswürdigkeit und den Komfort, welche Kund:innen von Amazon kennen und lieben - so etwa den schnellen und kostenfreien Versand -, mit einem gehobenen Einkaufserlebnis, das die Möglichkeit bietet, Luxusmode zu entdecken. Die Kollektionen werden direkt von den teilnehmenden Marken und Designern verkauft, und die Marken entscheiden selbst über ihren Bestand, ihr Sortiment und ihre Preisgestaltung. Amazon gibt ihnen die Tools und Technologien an die Hand, um außergewöhnliche Inhalte zu erstellen und zu personalisieren und die Kund:innen mit ihrer einzigartigen Markenstimme zu begeistern und zu inspirieren. Damit eröffnet Amazon den Designern und Marken einen neuen Weg zu bestehenden und neuen Kunden für Luxusprodukte. Die Kund:innen in Europa und den USA können Luxury Stores auf vielfältigen Wegen erleben - über die Amazon Mobile App, auf ihrem PC und in den Browsern ihrer Mobiltelefone und Tablets.