Vollständige Studie

https://ots.de/gEHWaE

- Zwei Drittel der institutionellen Investoren (Limited Partners, LPs) weltweitsind der Meinung, dass die Beachtung von Umweltzielen, Sozialstandards undRegeln guter Unternehmensführung (ESG) einen Mehrwert für einzelnePortfoliounternehmen schafft- Ein Drittel der nordamerikanischen LPs erwartet erhöhte Ausfallraten in ihrenPrivatkreditportfolios- Ein Fünftel der Investoren wird sich an Fonds beteiligen, die bei InvestmentsKryptowährungen nutzen- Fast alle LPs werden beim ersten Closing eines Private-Equity-Fondsinvestieren, wenn ihnen dafür Anreize geboten werden- LPs müssen ihre Gehälter und Arbeitsbedingungen verbessern, umhochqualifizierte Investmenttalente zu gewinnenDer Anteil institutioneller Investoren, die über die gesamte Laufzeit ihresPrivate-Equity-Portfolios jährliche Nettorenditen von mindestens 16 Prozenterzielen, hat laut dem jüngsten Global Private Equity Barometer von CollerCapital mit 42 Prozent fast einen Rekordwert erreicht. Seit der erstenVeröffentlichung des Barometers im Jahr 2004 lag dieser Anteil nur ein einzigesMal höher: im Sommer 2007 unmittelbar vor der globalen Finanzkrise.Über 70 Prozent der LPs geben an, dass ihre Private-Equity-Anlagen seit derFinanzkrise eine bessere Performance als ihre Aktienportfolios erzielt haben.Die meisten LPs würden ihre angestrebten Private-Equity-Renditen sogar dannerreichen, wenn jeder ihrer Fonds am Ende nur den Medianwert seines Fondstypserreicht.ESG als WerttreiberDie meisten Private-Equity-Investoren in allen Regionen der Welt sind derMeinung, dass Investitionen unter Beachtung von Umweltzielen, Sozialstandardsund Regeln guter Unternehmensführung (ESG) einen Wert für einzelnePortfoliounternehmen schaffen und darüber hinaus einen Wert auf Portfolioebene,indem risikoreiche Investitionen und Geschäftspraktiken ausgeschlossen werden."Die positiven Auswirkungen von ESG auf der Ebene der einzelnen Unternehmenspiegeln das einzigartige Managementmodell von Private Equity wider", sagtJeremy Coller, Chief Investment Officer von Coller Capital. "Die Manager vonPrivate-Equity-Fonds haben für die Unternehmen, in die sie investieren, dieHebel des Wandels in der Hand in einer Art und Weise, wie dies für Manager vonAktienfonds nicht gilt."ESG als Instrument des RisikomanagementsFür Anleger, die sich auf einzelne ESG-Risiken konzentrieren, ist der