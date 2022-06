Die Fed will Luft aus der durch Schulden finanzierten Monster-Blase lassen, um die Inflation zu bekämpfen - und wird damit diese Schulden-Bombe zum Platzen bringen! Frische Daten von gestern Abend zeigen, dass die Amerikaner wie bereits im Vormonat versuchen, die durch Inflation gestiegenen Lebenshaltungskosten durch neue Kredite zu finanzieren. Mit der Reduzoerung der Bilanzsumme und den von der Fed geplanten Anhebungen der Zinsen aber werden diese Schulden immer weniger tragbar - also wird die Fed früher oder später gezwungen sein, ihre Straffung der Geldpolitik zu stoppen, um einen Kollaps der US-Wirtschaft zu vermeiden. Bis dahin aber wird die Notenbank versuchen, die Inflation unter allen Umständen als oberste Priorität zu bekämpfen - und solange die Fed das will, dürften die Märkte es weiter schwer haben..

Hinweise aus Video:

