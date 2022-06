Nachhaltig und modern geht nur digital – deutsche Unternehmen wie Cogia, TeamViewer und Varta als Vorreiter

Die Wirtschaft ist derzeit derart gefordert, wie es selten zuvor der Fall war. Der Klimawandel, die Energiewende und weitere Herausforderungen, welche die dynamische Welt mit sich bringt. Die Welt steht vor einigen großen Aufgaben, welche die Richtung vorgeben werden. Die gute Nachricht: Eine vielversprechende Lösung für jede der Herausforderungen ist ein und dieselbe. Es handelt sich dabei um die Digitalisierung. Unternehmen, welche Nachhaltigkeitsziele mit fortschrittlichen Technologien wie der Künstlichen Intelligenz vorantreiben, haben schon jetzt große Vorteile. Doch wo steht Deutschland, wenn es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit geht?

Aufschluss über diese Frage gibt die Trendstudie des Jahres 2021, die den Namen „Nachhaltigkeit geht nur digital. Wie Deutschland mit KI und Co. die Zukunft gestaltet.“ trägt. Sie wurde von Tata Consultancy Service veröffentlicht, es wurden 1.000 Entscheider für die repräsentative Studie befragt. Die erste wichtige Erkenntnis: Auch während der Corona-Pandemie schritt die Digitalisierung in Deutschland voran. Die Entscheider beurteilten den Digitalisierungsgrad im Jahr 2021 auf einer Skala von 1 bis 10 auf 5,9 Punkte. 2020 war der Wert noch bei 5,7 gelegen, 2017 bei 5,3. Nach der Studie wird die Digitalisierung aktiv vorangetrieben, die Unternehmen agieren ein agileres Mindset. 33 % der Konzerne setzen bereits auf agilere Methoden. Bei 72 % ist außerdem Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Bestandteil der Unternehmensstrategie geworden. Diese Kombination ist deutlich. Noch ein wichtiger Wert: 13 % der Unternehmen nutzen aktuell Anwendungen, welche auf Künstlicher Intelligenz basieren. Bei 16 % ist ein derartiger Einsatz in Planung, bei 18 weiteren zumindest in der Diskussion.

Deutsche Digitalisierungs-Aktien, die Lösungen für moderne Herausforderungen bieten

Cogia (ISIN: DE000A3H2226): Das Unternehmen aus Frankfurt bietet Lösungen und Produkte an, welche gut zu den aktuellen Herausforderungen der Wirtschaft passen. Diese dienen der Auswertung und Erschließung von Daten aus sämtlichen Quellen im Web. Auch die interne Analyse von Daten bietet der Konzern an. Das Angebot gilt für viele verschiedene Branchen, die modernen Lösungen sind immerhin auch in fast allen Branchen gefragt. Cogia ist bereits seit über zehn Jahren auf dem Markt unterwegs und zählt beispielsweise die Commerzbank, Lufthansa und BMW zu den Kunden. Auch bei der Künstlichen Intelligenz ist das Unternehmen vorne mit dabei, kann die KI beispielsweise als modernes Kundenbarometer einsetzen.