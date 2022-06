DOUGLAS hat sich zum Ziel gesetzt, zu einer treibenden Kraft für mehr Nachhaltigkeit in der Beauty-Branche zu werden. Im Sortiment und insbesondere bei den Eigenmarken setzt Europas führender Anbieter für Premium-Beauty verstärkt auf Clean Beauty und Naturkosmetik. So soll in enger Zusammenarbeit mit Industrie und Lieferanten das Angebot von nachhaltigen Kosmetik- und Schönheitsprodukten deutlich gesteigert werden. Darüber hinaus strebt DOUGLAS an, bis Ende 2025 klimaneutral im eigenen Geschäftsbetrieb zu werden. In puncto Diversity und Gleichstellung der Geschlechter ist das Düsseldorfer Unternehmen bereits führend: mehr als die Hälfte der leitenden Positionen im Konzern sind heute schon mit Frauen besetzt.



"Als Europas führender Anbieter von Premium-Beauty wissen wir um unsere große ökologische und soziale Verantwortung", sagte Tina Müller, CEO DOUGLAS Group. "Zugleich sind die Erwartungen unserer Kund*innen deutlich gestiegen: Nachhaltigkeitsaspekte zählen neben Qualität und Preis zu den ausschlaggebenden Kaufkriterien. Daher ist es unser Anspruch, in der Beauty-Branche eine führende Rolle bei Nachhaltigkeitsthemen einzunehmen. Nachhaltiges Denken und Handeln muss sowohl bei unseren eigenen Aktivitäten als auch in der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Geschäftspartnern zu den Top-Prioritäten zählen."

Der nun von DOUGLAS veröffentlichte, umfassende Nachhaltigkeitsbericht [ https://corporate.douglas.de/esg-report/ ] fokussiert sich auf die vier Handlungsfelder People, Products, Planet und Governance, in deren Rahmen folgende Schwerpunktthemen priorisiert wurden:



- Kundenzufriedenheit und Einkaufserlebnis

- Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion

- Engagement der Mitarbeiter*innen

- Nachhaltiges Sortiment, insbesondere bei Eigenmarken - Reduzierung der CO2-Emissionen

- Ressourceneffizienz

- ESG-Engagement der Geschäftsführung



Entlang dieser Themenfelder hat DOUGLAS verbindliche, qualitative und quantitative Ziele sowie Absichten für die kommenden Jahre formuliert. "Wir werden uns an unseren Vorhaben und Versprechen messen lassen und die Fortschritte kontinuierlich und transparent kommunizieren", sagte Tina Müller. "Zusammen mit unseren Mitarbeiter*innen, Kund*innen und der Industrie wollen wir Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil in allen Bereichen unseres Geschäfts verankern. Dies startet mit Bewusstseinsschärfung, setzt sich über die Veränderungen von Haltung und Verhaltensweisen fort, geht über in konkrete Maßnahmen und Projekte, um letztlich in greifbaren und wirksamen Resultaten zu münden."