* Psychische Probleme der Kinder werden mehr gefürchtet als körperliche * Kinder-Unfallgefahren in Haushalt und Freizeit werden unterschätzt * Eltern zeigen hohes Bewusstsein für die Risiken des digitalen Kinder-Alltags * Erhebliche Defizite in der finanziellen Kindervorsorge * Insgesamt skeptischer Blick auf die Zukunftsaussichten

Die Krisen der letzten Jahre haben Österreichs Eltern risikobewusster gemacht - insbesondere die finanziellen Zukunftsperspektiven für Kinder haben sich aus Sicht der Eltern verschlechtert. Mobbing und mentale Belastungen ihrer Kinder bereiten häufiger Kopfzerbrechen als deren mögliche körperliche Erkrankungen oder Unfallgefahren des Alltags. Krieg wird ebenfalls als erhebliches Risiko für den Nachwuchs eingestuft, hinsichtlich der Pandemie gibt es geteilte Meinungen. Trotz aller Gefahren dominiert jedoch zumeist das Gefühl, in der eigenen Familie alles gut im Griff zu haben und finanzielle Vorsorge auf später verschieben zu können. Dies geht aus der aktuellen "Allianz Kindersicherheits-Studie" hervor, einer Umfrage unter Eltern von Kindern bis zu 14 Jahren, die das Market-Institut im Auftrag der Allianz Österreich durchführte.

"Das Leben ist unsicherer geworden, auch für unsere Kinder. Als Personenversicherer ist es unsere Aufgabe, Familien bei der Prävention und Reduktion der Risiken mit effizienten Lösungen zu begleiten - ganz gleich, ob es um die finanzielle Zukunftsvorsorge oder die Förderung der Gesundheit ihrer Kinder geht", so Rita Reinbacher, Expertin Market Management der Allianz Österreich, anlässlich der Präsentation der Studienergebnisse. Erfreulich aus Sicht Reinbachers: "Die mentale Gesundheit ist kein Tabu-Thema mehr - und das ist gut so."



Zwtl.: Unterschiedliches Risikobewusstsein



56 Prozent der Eltern schätzen die heutige Zeit als unsicherer für Kinder ein, nur 16 Prozent als sicherer im Vergleich zu ihrer eigenen Kindheit. Psychische Belastungen werden von 35 Prozent als Risiko angesehen, körperliche Probleme und Erkrankungen, beispielsweise ausgelöst durch Ernährungsfehler oder Bewegungsmangel, nur von 18 Prozent. Ein hohes Risikobewusstsein besteht hinsichtlich des Straßenverkehrs (31 Prozent) und des zur Selbstverständlichkeit gewordenen digitalen Lebens, geprägt durch die sozialen Medien (45 Prozent). Zugleich sieht aber die Mehrheit der Eltern in der Digitalisierung mehr Chancen als Risiken für ihre Kinder. Erstaunlich: Nur 10 Prozent der Eltern haben Angst vor Kinderunfällen in Haushalt oder Freizeit, obwohl jährlich davon rund 100.000 in Österreich geschehen.