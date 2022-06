Marktführer thermondo beschleunigt Deutschlands Umstieg auf Wärmepumpe (FOTO)

Berlin (ots) -



- Mit thermondo können sechs Millionen Hausbesitzer:innen auf die Wärmepumpe

umsteigen

- Bis Ende 2023 will thermondo knapp 10.000 Wärmepumpen im Bestand installieren

- Mietmodell zum monatlichen Festpreis ab 159EUR für einfachen und bezahlbaren

Umstieg

- thermondo-Gründer und CEO Philipp Pausder: "Als Partner für klimaneutrales

Wohnen beschleunigen wir jetzt den Umstieg auf die Wärmepumpe im Altbau."



Mit thermondo, Deutschlands größtem Heizungsinstallateur, können ab heute sechs

Millionen Hausbesitzer:innen deutschlandweit auf die Wärmepumpe umsteigen. Dafür

bietet das Wachstumsunternehmen aus Berlin seit Anfang Juni zusammen mit seinem

Partner LG Electronics die Wärmepumpe im Mietmodell zum monatlichen Festpreis

an. So vereinfacht und beschleunigt thermondo den Einstieg in CO2-neutrale Wärme

deutschlandweit.