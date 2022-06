Jenoptik, globaler Technologieführer für Photonik, macht Scanfil zu einem bevorzugten Fertigungspartner

Wutha-Farnroda (ots) - Mit der Entscheidung von Jenoptik, Scanfil zu einem

bevorzugten Fertigungspartner zu machen, geht Scanfil einen weiteren wichtigen

Schritt in seinen Wachstumsbestrebungen in Zentraleuropa.



Jenoptik ist ein in Deutschland ansässiger globaler Technologieführer für

Photonik und Mobilitätslösungen. Jenoptik wählte Scanfil zu einem der

Fertigungspartner in den Bereichen Prototyping, PCBAs, Box-Build, Produktdesign

und Entwicklung.