Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

Lesen Sie den vollständigen Artikel im

AktienSensor Deutschland bei Finanzen100 -

dem mobilen Marktführer der Börsenportale. PREMIUM Partnerschaft Bernecker Börsenkompass Der digitale Börsenbrief für moderne Anleger Nie wieder den richtigen Kauf- oder Verkaufszeitpunkt verpassen

Zeit sparen durch fundierte Einzelanalysen zu Aktien & Branchen

Konkrete Empfehlungen zu Blue Chips, Nebenwerten uvm. mit Top-Renditen wie:

+462%

mit Nvidia

+116%

mit Adidas

+120%

mit bet-at-home HIER WEITERLESEN





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15256,12 Pkt , was eine Steigerung von +5,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Die US-Börsen starteten gestern schwächer, drehten im Tagesverlauf ins Plus und beendeten den Handel mit einem ansehnlichen Aufschlag von einem knappen Prozent in den drei großen Indizes. Unterm Strich ein guten Tag an der New York Stock Exchange. Allerdings war die Bewegung nicht gerade kraftvoll. Der Blick auf die Umsätze offenbart, dass es sich um einen Tag mit wirklich dünnen Umsätzen handelte. In nur sehr wenigen Fällen lag das Handelsvolumen unter dem gestrigen. Der Dow brachte es gerade mal auf 17 Mrd. $ , der Nasdaq auf 53 Mrd. $ Umsatz. Das ist äußerst mager, trotzdem…