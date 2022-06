Anadi Bank auf dem Weg zur reinen Digitalbank

Klagenfurt (ots) -



- Verkauf des traditionellen Bankgeschäfts über Bieterverfahren, um Potential voll zu heben

- Anadi Bank wird "FinTech mit Vollbank-DNA"

- Großes Kaufinteresse erwartet; CEO Kubitschek: "Unser traditionelles Bankgeschäft ist ertragsstark, stabil und wird von der Zinswende substanziellprofitieren."

- Bankinternes FinTech wird zur hoch kapitalisierten und wachstumsstarken Digitalbank ausgebaut: Fokus auf moderne Bankdienstleistungen, Banking-as- a-Service und Tablet-basiertes Banking



Die Anadi Bank wandelt sich zur reinen Digitalbank - einem FinTech mit umfassender Vollbankstruktur. Daher wird die Anadi Bank einen Verkaufsprozess in Form eines strukturierten Bieterverfahrens für das traditionelle Bankgeschäft mit den Bereichen Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance starten. Das Eigenkapital, die Banklizenz, rund 10.000 Kunden und eine Bilanzsumme von rund EUR 500 Mio. verbleiben in der Digitalbank. "Unser traditionelles Bankgeschäft hat sich seit dem erfolgreichen Turnaround stark entwickelt. Gleichzeitig bietet sich unserem internen FinTech enormes Marktpotenzial. Unser traditionelles Bankgeschäft werden wir daher in neue Hände übergeben, um uns voll auf unsere digitale Geschäftsstrategie zu konzentrieren. Wir werden die Anadi Bank als innovative und skalierbare Digitalbank im deutschsprachigen Raum etablieren", sagt CEO Christian Kubitschek über den strategischen Schritt und ergänzt: "Von der Vollbank mit FinTech-DNA werden wir nun zum FinTech mit Vollbank-DNA". Im Rahmen des Verkaufsprozesses verbleiben mindestens 100 der zurzeit 230 Arbeitsplätze (FTE) bei der Digitalbank. Mindestens 70 Arbeitsplätze werden vom Käufer übernommen. Die Übernahme von weiteren Beschäftigten durch den Käufer wird aufgrund der äußerst effizienten Kostenstruktur und Prozesse der Anadi Bank begünstigt und im Zuge der Verhandlungen konkretisiert. Sollten dennoch Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, kündigt CEO Christian Kubitschek Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen fairen und ausgewogenen Sozialplan an.



Großer Appetit des Markts auf das ertragsstarke traditionelle Bankgeschäft

Zum Verkauf stehen rund 50.000 oftmals langjährige Kundenbeziehungen und eine Bilanzsumme von rund EUR 2,2 Mrd. bei sehr geringen Risikokosten und attraktiven Margen. Im traditionellen Geschäft hat die Anadi Bank zuletzt dynamisch zugelegt: Mit einem prognostizierten Halbjahresergebnis 2022 von fast EUR 5 Mio. wird das Jahresergebnis 2021 bereits mehr als vervierfacht. Die Hochrechnung für das Gesamtjahr 2022 ergibt bei gleichbleibendem Zinsumfeld einen Nachsteuergewinn von bis zu EUR 12 Mio. Auch die Kapitalquoten steigen weiter (Gesamtkapitalquote April 2022: 16,0 % inklusive Viermonats- Ergebnis 2022; von 14,9 % per 31.12.2021). Außerdem laufen in den nächsten Jahren von der Bank in der Vergangenheit begebene besicherte Anleihen aus - allein dieses Jahr würde das Jahresergebnis ohne diese fällig werdenden Anleihen um rund EUR 8 Mio. höher liegen. Das Management der Bank erwartet daher großes Interesse im Bieterverfahren. "Die Kapitalkennzahlen sind stark und unser Portfolio ist äußerst solide und resilient. Schon jetzt sehen wir stetig steigende Erträge. Darüber hinaus sind wir hervorragend für die Zinswende positioniert. Wir stehen vor einem Wettbewerb etablierter Bieter für unser traditionelles Bankgeschäft", erklärt CEO Kubitschek.