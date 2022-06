Die Aktien des Elektrofahrzeugherstellers BYD stiegen im Mittwochmorgenhandel sprunghaft an. Das Unternehmen soll "sehr bald" Batterien an Tesla liefern. Die Aktie setzt ihre Rallye fort.

Buffett-Beteiligung BYD: Chinas Elektroauto-Riese liefert Batterien an Tesla – so reagiert die Aktie

