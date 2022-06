NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Bekleidungskonzern habe ein starkes Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In einem polarisierenden Einzelhandelsumfeld sollte Inditex dank seiner Einkaufsvorteile und seines modefokussierten Geschäftsmodells weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen können./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 02:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2022 / 02:17 / EDT

