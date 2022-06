„Rückblick: Die Aktie von Delivery Hero befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem Januar 2021 bei 145,40 EUR in einer starken Abwärtsbewegung und fiel dabei am 12. Mai 2022 auf ein neues Allzeittief bei 23,88 EUR. Seit diesem Tief erholt sich die Aktie. Dabei drückte sie zuletzt gegen den Widerstandsbereich um 36,94 EUR und damit auch gegen den Abwärtstrend seit 19. November 2021. Am Montag gelang der Ausbruch mit einer langen weißen Kerze. Gestern behauptete sich der Wert über diesem Bereich.

Ausblick: Mit diesem Ausbruch kam es zu einem Fortsetzungssignal in der Aufwärtsbewegung seit 12. Mai 2022. Diese Bewegung kann in den nächsten Tagen zu weiteren Gewinnen in Richtung 48,79-52,40 EUR oder sogar an das Abwärtsgap vom 10. Februar zwischen 62,68 EUR und 65,76 EUR führen. Sollte der Wert allerdings unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 34,77 EUR abfallen, wäre das Fortsetzungssignal negiert. In diesem Fall könnte es zu einer Verkaufswelle in Richtung 25,26-23,88 EUR kommen.“

Kann sich die Delivery Hero-Aktie, die bei der Erstellung dieses Szenarios bei 40,36 Euro notierte, auf dem Weg zum bei 48,79 Euro liegenden Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 47 Euro steigern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 40 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 40 Euro, Bewertungstag 16.9.22, BV 0,1, ISIN: DE000PN19GM8, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 40,36 Euro mit 0,81 – 0,83 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 18 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,13 Euro (+36 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,746 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,746 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HG3HG17, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 40,36 Euro mit 0,80 – 0,81 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 47 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,42 Euro (+75 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.