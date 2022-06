Münster (ots) - Das Handelsunternehmen BabyOne (https://www.babyone.de/?utm_camp

reagiert auf die sich rasant

verändernde Arbeitswelt. Ab sofort können die Mitarbeitenden in der

Franchisezentrale nicht nur flexibel aus dem Mobile-Office arbeiten, sondern von

jedem Standort innerhalb Europas.



Heute Mobile-Office, morgen Büro, übermorgen Workation - "Remote Worker"

arbeiten mithilfe digitaler Tools von jedem x-beliebigen Ort. Was vor zwei

Jahren noch die Ausnahme war, ist pandemiebedingt inzwischen die Regel: Laut

einer Studie des Branchenverbands Bitkom arbeiten 50 Prozent der Erwerbstätigen

in Deutschland ganz oder teilweise mobil. 95 Prozent der Erwerbstätigen möchten

ihre Arbeitszeit frei einteilen können und ebenso viele wollen selbst über ihre

individuellen Leistungs- und Lernziele bestimmen.





Auch das Handelsunternehmen BabyOne reagiert jetzt auf die sich veränderndenArbeitsbedürfnisse und erweitert die Möglichkeiten der Flexibilität für dieeigenen Mitarbeiter:innen in der Zentrale in Münster. Ab sofort gilt, dasseuropaweit von überall gearbeitet werden darf. Damit zählt BabyOne zu denwenigen Unternehmen in Deutschland, in denen die Mitarbeitendenselbstverantwortlich über ihren persönlichen Arbeitsort entscheiden dürfen. DasAngebot gilt aktuell für die rund 160 Mitarbeitenden in der BabyOne Franchise-und Systemzentrale. Perspektivisch ist geplant, auch für die Mitarbeitenden inden Fachmärkten flexiblere Arbeitsmodelle zu entwickeln."Wir sind Zeitzeugen eines historischen Wandels in der Arbeitswelt. Wer heutedie besten Talente für sich gewinnen und langfristig an sich binden will, mussausgetretene Pfade erkennen und verlassen können. Wir glauben fest an einezukünftige Arbeitswelt, in der die Bedeutung persönlicher Freiheitsgrade nochstärker zunehmen wird. Wir selbst leben es als Familie aus Überzeugung unserenMitarbeitenden vor und schenken ihnen unser absolutes Vertrauen", erklärt AnnaWeber, Co-CEO von BabyOne, die Beweggründe für die Unternehmensentscheidung.Digitale Transformation bedeutet StrukturwandelDas Familienunternehmen BabyOne befindet sich mitten im digitalenTransformationsprozess, ein elementarer Baustein ist der strukturelle Wandel -weg von Kontrolle und hin zu selbstverantwortlichen agierenden Mitarbeiter:innenund Teams. Dafür werden Arbeitsergebnisse bereits abteilungsübergreifend undtransparent via OKRs getrackt. Diese liefern die Grundlage für die Leistungs-und Zielerreichung und somit für die Bewertung von Arbeit - egal von wo sieausgeführt wird.Für das Arbeitsmodell "Work from anywhere" gibt es klare, rechtliche