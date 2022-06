ARTEIXO (dpa-AFX) - Der Moderiese Inditex hat sich zu Jahresbeginn auch dank höherer Preise deutlich erholen können. Gemessen an den Herstellungs- und Beschaffungskosten lag die Profitabilität im ersten Geschäftsquartal (bis Ende April) so hoch wie seit zehn Jahren nicht, wie die Spanier am Mittwoch mitteilten. Zum Unternehmen gehören neben der Modekette Zara auch Marken wie Massimo Dutti, Pull&Bear oder Bershka. Der Umsatz des Hennes & Mauritz -Konkurrenten zog überraschend kräftig an, bei weniger stark steigenden Kosten machte Inditex deutlich mehr Gewinn. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legte in Madrid deutlich zu.

Das Papier gewann am Vormittag 4,8 Prozent auf 23,29 Euro und lag damit in der Spitzengruppe des Eurozonen-Leitindex. Im Sog der Spanier konnten auch andere Modetitel in Europa profitieren. Mit dem Plus setzte die Aktie ihre jüngst begonnene Erholung fort. Seit November befand sich der Kurs bis weit in den Mai hinein auf absteigendem Ast, von Kursen komfortabel über 30 Euro ging es hinab bis auf teilweise unter 19 Euro im Frühjahr. Derzeit ist Inditex an der Börse mit knapp 73 Milliarden Euro so hoch bewertet wie etwa Mercedes-Benz . Gut 59 Prozent der Stimmrechte werden Unternehmensgründer Amancio Ortega Gaona zugerechnet.