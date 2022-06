ClearVue führt ersten kommerziellen Einbau seiner energieerzeugenden Solarfenster in den USA durch

- Die Absichtserklärung mit der Firma LabReal LLC sieht die Installation in einem neuen Arztpraxis- und Laborgebäude in Atlanta (Georgia) vor

- Im Projekt werden 250 Quadratmeter ClearVue-Photovoltaikverglasung installiert

- Das Projekt ist für das Unternehmen die erste kommerzielle Installation in Nordamerika und dient als Referenzstandort für den Abschluss größerer Verträge in der Region

8. Juni 2022: ClearVue Technologies Limited (ASX:CPV, OTC:CVUEF) („ClearVue“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von intelligenten Baustoffen, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (LOI) zum Einbau seiner patentierten Solarenergie-Fenster in einem neuen Bürogebäude in Atlanta (Georgia) unterzeichnet hat. Es ist dies die erste kommerzielle Installation, die das Unternehmen in Nordamerika durchführt.

Die Absichtserklärung wurde gemeinsam mit der Firma LabReal LLC unterzeichnet und betrifft die Installation auf einer Fläche von 250 Quadratmetern (2691 Quadratfuß) in einem neuen Arztpraxis- und Laborgebäude in der Clairmont Road in Atlanta. Das Architektenbüro Pimsler Hoss Architecture (https://www.pimslerhoss.com/) mit Sitz in Atlanta wurde mit der Planung des Bauprojekts beauftragt.

LabReal LLC ist ein privates Investmentunternehmen mit Sitz in Atlanta (Georgia). LabReal hat einen Vertrag mit einem Kunden, dessen Namen vertraulich behandelt wird, abgeschlossen und wird das neue Gebäude mit Arztpraxen und Einrichtungen für die Laboranalyse und Diagnostik an diesen Kunden vermieten.

Das Projekt befindet sich in der Endphase der Planungen; mit dem Bau wird voraussichtlich während des vierten Quartals 2022 begonnen.

ClearVue hat seine Solarverglasung bisher in verschiedenen Projekten im asiatisch-pazifischen Raum, unter anderem in einem Gewächshausbetrieb in Japan, installiert und auch einen Versuch in einem Gebäude in New York durchgeführt, um das ClearVue-Produkt in puncto Energieeffizienz und Leistungsverhalten zu bewerten.

Basil Karampelas, der bei ClearVue als CEO für Nordamerika verantwortlich zeichnet, meinte dazu:

„ClearVue ist das einzige Unternehmen der Welt, das ein klares Solarglasprodukt auf dem Markt eingeführt und installiert hat. Die von ClearVue entwickelte Klarglastechnologie mit Stromerzeugung ist strategisch ideal positioniert, um den in Reaktion auf den weltweiten Klimawandel und die damit verbundenen Energieeffizienz- und Klimaneutralitätsziele nun auch per Gesetz verpflichtenden, verstärkten Einsatz von energieeffizienten Fenstern zu komplementieren und zu fördern. Das Projekt in Atlanta ist das erste in den Vereinigten Staaten, und wir sind überzeugt, dass dieser Markt unsere Technologie sehr gut annehmen wird.“

Executive Chairman Victor Rosenberg fügte hinzu:

„Die ClearVue-Technologie leitet bei der Verwendung von Glas im Bauwesen einen Paradigmenwechsel ein. Glas wird nicht mehr nur ein Bauelement sein, sondern auch eine erneuerbare Energiequelle. Es wird bei den Klimaneutralitätsmaßnahmen im Bauwesen, sowohl bei Sanierungen als auch bei Neubauten, eine maßgebliche Rolle spielen. Das Projekt in Atlanta wird dies unter Beweis stellen und für das Unternehmen zu einem wichtigen Referenzstandort in diesem Zielgebiet werden.“

Vesa Pylkkanen, President von LabReal, erklärte:

„Wir freuen uns, dass wir bei der Installation der außergewöhnlichen ClearVue-Fenstertechnologie eine Vorreiterrolle spielen. Wir nehmen Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sehr ernst, und die ClearVue-Fenster werden uns beim Erreichen unserer Ziele in puncto umweltfreundliche Energie entscheidend unterstützen.“

Anfang des Monats gab ClearVue bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit der Firma Nodis (www.nodiscorp.com) an einer Bewertung seiner energieerzeugenden ‚Smart Window‘-Technologien durch die US-Luftwaffe teilnehmen wird.

Die finanziellen Auswirkungen auf das Unternehmen sind zwar von der endgültigen Glasauswahl der Architekten, Ingenieure und LabReal abhängig, werden aber jedenfalls vom Unternehmen nicht als wesentlich erachtet. Die Bedeutung dieser Ankündigung besteht vielmehr darin, dass die Absichtserklärung den ersten kommerziellen Verkauf in Nordamerika einleitet.

ClearVue freut sich schon darauf, die Marktteilnehmer in den kommenden Monaten sowohl über das Projekt mit LabReal in Atlanta als auch über seine Markteinführungsmaßnahmen in den Vereinigten Staaten im Allgemeinen auf dem Laufenden zu halten.

Vom Board des Unternehmens ClearVue Technologies Limited freigegeben.

Über ClearVue Technologies Limited

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BIPV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Gebäudeoberflächen, insbesondere Fenster und Gebäudefassaden, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine fortschrittliche Verglasungstechnologie entwickelt, bei der die Transparenz von Glas erhalten bleibt, um die Gebäudeästhetik aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Strom erzeugt wird.

Die von ClearVue entwickelte Verglasungstechnologie mit Stromerzeugung ist strategisch ideal positioniert, um den in Reaktion auf den weltweiten Klimawandel und die damit verbundenen Energieeffizienzziele nun auch per Vorschrift verpflichtenden vermehrten Einsatz von energieeffizienten Fenstern zu komplementieren und noch attraktiver zu gestalten.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

ClearVues Fenstertechnologie ist (unter anderem) für den Einsatz in der Bau- und Agrarindustrie geeignet.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.clearvuepv.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Erträgen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -leistungen, Preisen oder zum potenziellen Wachstum von ClearVue Technologies Limited sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt.

