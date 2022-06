Tesla ist die meistverkaufte Aktie in der letzten Börsenwoche. Auf den Spitzenreiter folgt die Amazon-Aktie. Den Gold- und Kupferproduzent Freeport-McMoRan verschlägt es auf Platz drei.



Klassische Techs sind ebenso in der Liste: Nvidia an vierter Stelle, PayPal auf Platz zwölf und gleich dahinter Apple auf der 13.



Drei DAX-Unternehmen stehen im Top 20 Ranking ganz hinten: Die Deutsche Bank auf Platz 18, Infineon auf Platz 19 und die Deutsche Post an zwanzigster Stelle.



Die Top 20 der meistverkauften Aktien der vergangenen Woche beim Smartbroker:

1. Tesla 2. Amazon 3. Freeport-McMoRan 4. Nvidia 5. Volkswagen 6. Daimler 7. Plug Power 8. BASF 9. Porsche 10. BYD 11. AMC 12. PayPal 13. Apple 14. Jinko Solar 15. Rheinmetall 16. Siemens 17. Biontech 18. Deutsche Bank 19. Infineon 20. Deutsche Post



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion