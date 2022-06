Grifols Procleix Plasmodium Assay erhält als erster CE-Kennzeichnung fürMalaria-Blut-Screening

Der Procleix Plasmodium Assay ist ein Nukleinsäuretest (NAT), der das Vorhandensein von Plasmodium nachweist, einem protozoischen Parasiten , der weltweit Malaria verursacht und ein erhebliches Risiko für die Sicherheit und Verfügbarkeit von Blut darstellt .

Das Screening von Blutspendern mit dem Test kann das Risiko der durch Transfusionen übertragenen Malaria (TTM) verringern und die Verfügbarkeit von Blut verbessern, indem die Zahl der aufgrund des Malariarisikos abgelehnten und zurückgestellten Spender verringert wird .

Die CE-Kennzeichnung für den Procleix Plasmodium Assay stärkt das Grifols Procleix Portfolio für das Blutspender-Screening und ist ein weiteres Beispiel für das Engagement des Unternehmens für sichere Bluttransfusionen weltweit.

BARCELONA, Spanien, 8. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Grifols gab heute bekannt, dass sein Procleix Plasmodium Assay die CE-Kennzeichnung erhalten hat, die erste für ein automatisiertes Nukleinsäuretestsystem (NAT), das speziell für das Screening von Blutspendern auf Malaria validiert wurde. Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF.P, NASDAQ: GRFS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von aus Plasma gewonnenen Therapien und in der Entwicklung innovativer diagnostischer Lösungen.

Der Procleix Plasmodium Assay, der für NAT entwickelt wurde, zielt darauf ab, die Blutsicherheit durch den Nachweis von Plasmodium zu verbessern. Plasmodium ist ein durch Mücken übertragener Parasit, der Malaria verursacht und weltweit für mehr als 240 Millionen Infektionen und 620.000 Todesfälle jährlich verantwortlich ist[1].

Der Test verwendet eine Vollblutprobe und weist ribosomale RNA (rRNA) nach, die in Tausenden von Kopien pro Parasit vorhanden ist, was eine gleichwertige Empfindlichkeit sowohl bei Einzel- als auch bei Sammelproben ermöglicht. Derzeit wird das Malariarisiko bei Blutspendern in der Regel anhand eines Fragebogens bewertet, in dem Spender, die angeben, in Malaria-endemische Gebiete gereist zu sein oder sich dort aufgehalten zu haben, vorübergehend zurückgestellt werden. Blutbanken und Blutspendezentren könnten entscheiden, dass eine Zurückstellung unnötig ist, wenn die Spender mit dem Procleix Plasmodium Assay negativ getestet wurden.