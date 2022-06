Studie Zwei Drittel der Banken setzen auf Embedded Finance

München/Wien (ots) - Die Banken sind aufgewacht. Sie wollen mitmischen bei "Buy

now, pay later", Abo und Co. 85 Prozent der Institute halten die Schnittstelle

zum Kunden für zu wichtig, um sie zu verlieren. Das zeigen Ergebnisse einer

Studie von Credi2, für die 120 Führungskräfte aus deutschen Banken befragt

wurden.



Seit mehreren Jahren mischen Anbieter wie Klarna, Afterpay oder Paypal den

Embedded-Finance-Markt auf. Finanzdienstleistungen in Produkte und Services von

Nicht-Banken zu integrieren, schien für die traditionellen Institute ein No-Go.

"Die Mehrheit der Banken hat sich von der Vorstellung verabschiedet,

Finanzdienstleistungen ausschließlich im traditionellen Bankenbereich verkaufen

zu wollen. Sie folgen ihren Kunden an den Point of Sale", sagt Christian C.

Waldheim, Co-CEO des Fintechs Credi2. 63 Prozent der Entscheider sind überzeugt,

dass Embedded Finance auch zum Geschäftsmodell ihrer Bank passt. Lediglich ein

Fünftel hält integrierte Finanzdienstleistungen für wirtschaftlich nicht

attraktiv genug.