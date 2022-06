Junge Deutsche kaufen mehr gefälschte Produkte und greifen nach wie vor auf raubkopierte Inhalte zu (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Brüssel (ots) -- Mehr als die Hälfte (52 %) der Bürgerinnen und Bürger der EU im Alter zwischen15 und 24 Jahren gab an, im letzten Jahr mindestens ein gefälschtes Produktwissentlich oder versehentlich über das Internet gekauft zu haben. Zudem gabein Drittel (33 %) an, digitale Inhalte aus illegalen Quellen abgerufen zuhaben.- Von denjenigen, die dies wissentlich taten, kauften 37 % ein gefälschtesProdukt und 21 % griffen auf Inhalte aus illegalen Quellen zu (Nutzen,Spielen, Herunterladen oder Streamen).- In Deutschland kauften 39 % der jungen Menschen wissentlich gefälschte Warenund 12 % griffen bewusst auf raubkopierte Inhalte zu. Dies ist der niedrigsteProzentsatz in der EU bei Produktpiraterie.- Andererseits erklärten 60 % der jungen Menschen in Europa, lieber auf digitaleInhalte aus legalen Quellen zuzugreifen, gegenüber 50 % im Jahr 2019. InDeutschland ist dieser Anteil höher und macht 69 % der jungen Menschen aus.- Der Preis und die Verfügbarkeit sind nach wie vor die wichtigsten Faktoren fürden Kauf von Fälschungen und die Nutzung raubkopierter Inhalte, aber auch derEinfluss von Gleichaltrigen und der Gesellschaft gewinnt zunehmend anBedeutung.- Cyberbedrohungen, Cyberbetrug und Umweltauswirkungen gehören zu denwichtigsten Abschreckungsfaktoren.Die Ausgabe 2022 des Jugendbarometers zum Thema geistiges Eigentum, die heutevom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) veröffentlichtwurde, bietet einen aktuellen Überblick über das Verhalten junger Menschen imHinblick auf Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums nach der Pandemie.Dabei werden beide Seiten von Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentumsuntersucht: die Trends beim Kauf von gefälschter Waren und der Nutzungraubkopierter Inhalte durch junge Menschen und die Beurteilung dieser Trendsseit 2016.Mehr als die Hälfte (52 %) der befragten jungen Menschen hatte im vergangenenJahr bewusst oder versehentlich mindestens ein gefälschtes Produkt über dasInternet gekauft , und ein Drittel (33 %) hatte auf illegale Online-Inhaltezugegriffen .Kauf von gefälschter WarenMit der neuen Erhebung, die den Kontext nach der Pandemie widerspiegelt, wurdebestätigt, dass 37 % der jungen Menschen bewusst eine oder mehrere nachgeahmteProdukte gekauft hatten. Dies stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber denvorherigen Ergebnissen dar (14 % im Jahr 2019). Die Zahlen unterscheiden sichmerklich von Land zu Land, wobei der höchste Anteil in Griechenland (62 %) undder niedrigste in Tschechien (24 %) zu verzeichnen ist.Bei den gefälschten Produkten, die junge Menschen am häufigsten wissentlich