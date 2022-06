Nearshoring gegen höhere Kosten durch Mindestlohn (FOTO)

Dortmund (ots) - Die anstehende Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns wird den

Dem Kundenservice für Marken, Produkte und Dienstleistungen wächst eine immergrößere Bedeutung zu. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, die Kosten für ihreKundenservice-Center von Unternehmen im Griff zu behalten, ohne Abstriche beiServicequalität oder Flexibilität zu machen. Was tun?Grundsätzlich gibt es drei Optionen:Die teuerste: Der Kundenservice wird unverändert fortgeführt. Es werdenMehrkosten in Höhe von mindestens 22 % getragen; weitere Steigerungen durcherneute Anhebungen des Mindestlohns sind absehbar.Sie zweite Möglichkeit ist es, in Digitalisierung, Automatisierung und neueTechnologien zu investieren, um Kundenservices kosteneffizienter zu machen. Dasermöglicht langfristige Ersparnisse.Kundenservices ganz oder teilweise ins nahe Ausland zu verlagern, ist die dritteMöglichkeit. Nearshoring bringt langfristige Ersparnisse durch geringerePersonalkosten. Zusätzlich verspricht Nearshoring Flexibilität und Möglichkeitender Erweiterung. Die Rekrutierung von Arbeitskräften mit hoher Qualifikation undguter Bildung ist im Ausland vielfach leichter, da dort Arbeitsplätze imKundenservice als deutlich attraktiver gelten als in Deutschland.Die Qualität des Kundenservice steht und fällt allerdings mit denSprachkenntnissen und den kommunikativen Fähigkeiten der Beschäftigten.Nearshore-Kundenservice bedarf eines ausreichend großen Reservoirs anArbeitskräften mit den relevanten Sprachkenntnissen vor Ort. EinfachereKommunikation und geringerer Koordinationsaufwand durch geografische Nähe sowiekleinere kulturelle Unterschiede und geringere Sprachbarrieren machenNearshoring aber im Vergleich zum Offshoring besonders attraktiv.Ein bedeutender Teil des Kundenservices in Deutschland wird durch externeDienstleister erbracht. Business-Process-Outsourcing (BPO)-Anbieter wieTeleperformance betreuen dabei nicht nur Kunden, sondern übernehmen auchweiterführende Prozesse und Funktionen im Auftrag von Unternehmen.Teleperformance Germany verfügt über langjährige Erfahrung mit Nearshoring unterdeutschem Management und hält Kostenoptimierung von bis zu 40 % beigleichbleibend hoher Servicequalität und Flexibilität für realisierbar.Weitere Informationen:https://experience.teleperformance.com/nearshoreÜBER DIE TELEPERFORMANCE-GRUPPEDie Teleperformance Group ist ein weltweit führender Anbieter digitalintegrierter Unternehmensdienstleistungen und ein strategischer Partner derweltweit größten Unternehmen vieler Branchen. Die Teleperformance-Gruppe ist ander Pariser Börse notiert und im französischen Leitindex CAC 40 vertreten. DieGruppe erzielte 2020 einen konsolidierten Jahresumsatz von 7.115 Millionen Euro.Teleperformance beschäftigt in 88 Ländern mehr als 420.000 Mitarbeitende, die in170 Märkten und 265 Sprachen jährlich Milliarden von Kundenkontaktenunterhalten. In Deutschland beschäftigt die Teleperformance Germany rund 3.000Mitarbeitende an 6 Standorten und in zwei Cloud-Campus-Gesellschaften. Darüberhinaus betreibt die Teleperformance Germany 4 Nearshore-Tochtergesellschaftenmit mehr als 3.500 Beschäftigten in Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo,Nordmazedonien, Kroatien bzw. im Work@Home-Arbeitsmodell.Weitere Informationen: http://www.teleperformance.comPressekontakt:Alexander BunkowitzPublic Relations Manager / Teleperformance GermanyHennes-Weisweiler-Allee 8-12, 41179 Mönchengladbach, GermanyT +49 (0) 152 5646 7516mailto:alexander.bunkowitz@teleperformance.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/106037/5242189OTS: Teleperformance Germany S. à r. l. & Co. KG