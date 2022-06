PZU Zdrowie (dt. PZU Gesundheit) führt die Cardiomatics-Lösung für präzise Diagnostik in der Kardiologie in seinen Kliniken ein

Krakau, Polen (ots/PRNewswire) - Das von Cardiomatics entwickelte KI-basierte

System vereinfacht die Arbeit von Kardiologen durch Unterstützung der

EKG-Interpretation. Jetzt können die Ärztinnen und Ärzte von PZU Zdrowie (ein

zur PZU-Gruppe - einem der führenden Versicherungsunternehmen in Ostmitteleuropa

- gehörendes polnisches Healthcare-Unternehmen) die Vorteile dessen klinisch

bewährter Präzision nutzen.



Das Elektrokardiogramm (EKG) ist die am häufigsten verwendete Untersuchung zur

Beurteilung der Herzgesundheit und zur Erkennung gefährlicher und bedenklicher

Herzrhythmen, wie z.B. Vorhofflimmern (AF) - die häufigste Herzrhythmusstörung.

Die Prävalenz von Vorhofflimmern hat in den letzten 20 Jahren weltweit um 33 %

zugenommen[1], und in Europa leiden 1-3 % der Bevölkerung an dieser

lebensbedrohlichen Erkrankung.