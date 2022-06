UL erweitert SafeCyber(TM) Neue Lösungen und Plattformfunktionen begegnen wachsenden Sicherheitsbedrohungen

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - Die neuesten Erweiterungen bieten eine

360-Grad-Ansicht der Sicherheitslage. Sie beschleunigen die Markteinführung von

Produktstrategien und verbessern gleichzeitig die Sicherheit und Compliance

vernetzter Geräte.



UL, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der

Sicherheitswissenschaften, hat heute die neuesten Erweiterungen seiner Plattform

für das Management des Lebenszyklus von Produktsicherheit und Compliance

feCyber . SafeCyber wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen, um die

Produktsicherheit zu demokratisieren. Gerätehersteller, Zulieferer und

Systemintegratoren können nun selbst die Verantwortung für ihre vernetzten

Ökosysteme übernehmen. So wehren sie die wachsenden Bedrohungen vom Chip bis zur

Cloud ab.





Angriffe auf Lieferketten nehmen zu, der Mangel an Sicherheitsexpertenbeschäftigt Unternehmen branchenweit, das regulatorische Umfeld ist dynamischenVeränderungen unterworfen. Hier bringt das neue SafeCyber-Dashboard von ULAbhilfe: Es bietet dem Nutzer einen umfassenden Überblick über den Reifegradseiner Produktsicherheit und seiner Projekte an einem einzigen Ort. SafeCyberpräsentiert ein benutzerfreundliches Portal, mit dem der Anwender verfügbareLösungen für den Lebenszyklus seiner Geräte finden kann, um Ökosysteme besser zuverwalten und zu sichern.Über dieses neue Dashboard können die Anwender alle Aktivitäten zur Prüfung undBewertung der Produktsicherheit an einem einzigen, zentralen Ort einsehen. Dieneue Funktion gibt ihnen Aufschluss über die Sicherheitsreife ihrerProduktlinien und die Zertifizierungsbereitschaft nach Industriestandards,darunter ISA/SAE 21434 und IEC 62443 4-1, um nur einige zu nennen.Außerdem kündigte UL offiziell Binary Check(TM) an, eine neueSafeCyber-Plattformlösung. Mit Binary Check können Benutzer einekontinuierliche, automatisierte Binärcode-Analyse durchführen, um diekontinuierliche Sicherheit und Konformität von angeschlossenen Geräten undSystemen zu gewährleisten. Diese neue Lösung ermöglicht das Erstellen einerSoftware-Stückliste (SBOM), das Erkennen und Verwalten von Schwachstellen zurschnelleren Behebung sowie die Analyse der Konformitätsbereitschaft."Die rasant steigende Verbreitung von vernetzten Geräten schafft unzählige