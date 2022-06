FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus dem Modehandelssegment profitieren am Mittwoch von überraschend guten Inditex -Zahlen. Die Papiere des spanischen Zara-Mutterkonzerns zogen an der Madrider Börse um 4,4 Prozent an und gaben damit sektorweit die Richtung vor. Hennes & Mauritz (H&M) beispielsweise legten in Stockholm um 1,6 Prozent zu.

Auch bei Online-Händlern griffen die Anleger in der Hoffnung auf mehr Konsumneigung wieder zu: About You zogen im SDax um 3,2 Prozent an und Zalando stiegen im Dax um immerhin 0,8 Prozent.