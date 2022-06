Desinformation gefährdet das hohe Vertrauen der Deutschen in die Wissenschaft / 3M veröffentlicht State of Science Index 2022 (FOTO)

Neuss (ots) - Laut den Daten des State of Science Index (SOSI) 2022 setzen

Menschen weltweit auf wissenschaftliche Erkenntnisse, um die großen

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wie den Klimawandel zu lösen. SOSI

untersucht zudem die Einstellung der Befragten zu Wissenschaft an sich und

bestätigt die enorme gesellschaftliche Relevanz glaubwürdiger

Wissenschaftskommunikation für Deutschland. Für die umfangreiche Studie befragte

das globale Forschungsunternehmen Ipsos rund 17.000 Teilnehmende in insgesamt 17

Ländern.



Rund vier Fünftel der befragten Deutschen vertrauen der Wissenschaft

beziehungsweise Wissenschaftlern. Damit liegen die Werte etwas unter dem

globalen Durchschnitt, bleiben aber mit Blick auf die vergangenen Jahre auf

einem konstant hohen Niveau. Gleichzeitig stimmen 39 Prozent der Deutschen der

Aussage zu, dass Wissenschaft für ihren Alltag sehr wichtig ist. Diese Ansicht

teilen heute mehr Menschen in Deutschland als vor der Pandemie (30 Prozent),

allerdings ist der Wert nach wie vor niedriger als der globale Durchschnitt von

56* Prozent.