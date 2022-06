Amazon Fashion kündigt die Expansion von "Luxury Stores" in Europa an (FOTO)

Luxemburg (ots) - "Luxury Stores at Amazon" startet in Europa mit einer Auswahl

internationaler Modemarken wie Elie Saab, Christopher Kane und Dundas



Kund:innen in Europa können Luxury Stores durch eine inspirierende globale

Kampagne mit dem Titel "Luxury out of the Box" mit Kristen McMenamy und Precious

Lee entdecken