LONDON (dpa-AFX) - Goldman Sachs setzt in der europäischen Baustoffbranche ganz auf das Thema Isolierung. Die staatliche Förderung von energieeffizienten Gebäuden orientiere sich weg von Neubaumaßnahmen hin zu Isolierung und Sanierung von Bestandsimmobilien, erklärte Analyst Pierre de Fraguier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Einführung neuer Niedrigenergie-Ziele für vorhandene Gebäude bis 2030 werde die Sanierungsraten verdreifachen. Das Marktvolumen für Isolierung werde sich mehr als verdoppeln in den kommenden zehn Jahren.

Kingspan , den irischen Spezialisten für thermisch isolierende Gebäudeverkleidungen, sieht de Fraguier als wichtigen Faktor beim Erreichen der Klimaziele in Europa. Entsprechend empfiehlt er die Aktien mit einem Kursziel von 105 Euro zum Kauf. Aktuell kosten sie rund 75 Euro.