Die SoftBank Corp., ein führender japanischer Anbieter von Kommunikations- undInformationstechnologien, hat eine Kapitalbeteiligung an 1NCE erworben und eineexklusive Vertriebsvereinbarung für die Region Asien-Pazifik (APAC)unterzeichnet. Das Unternehmen wird die IoT-Dienste von 1NCE exklusiv in 19APAC-Märkten vertreiben.1NCE wird Vertriebsbüros und technische Niederlassungen in Singapur und Tokioeröffnen, um seine Servicekapazitäten in Australien, Bangladesch, Kambodscha,China, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Myanmar, Nepal, Neuseeland,Pakistan, die Philippinen, Singapur, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand undVietnam auszuweiten.Seit Gründung im Jahr 2017 hat 1NCE den IoT-Markt durch die Bereitstellung einerglobalen IoT Flat Rate für IoT-Sensoren über die gesamte Lebensdauer des Gerätshinweg revolutioniert. Achtzig Prozent aller IoT-Projekte haben multinationaleAnforderungen, aber nur wenige Mobilfunknetzbetreiber sind in der Lage, diese zuerfüllen. 1NCE bietet in Zusammenarbeit mit Netzbetreibern schnelle, sichere undzuverlässige Konnektivität und Software in mehr als 110 Ländern an und plant,die Abdeckung bis Ende 2022 auf mehr als 140 Länder auszuweiten."1NCE ist das einzige Unternehmen, das echte grenzüberschreitende,zukunftssichere IoT-Konnektivität ohne Unsicherheiten liefern kann - eineperfekte Erweiterung des bestehenden IoT-Portfolios der SoftBank Corp. ", sagteDaichi Nozaki, Vice President, Head of Global Business Division, EnterpriseBusiness Unit bei SoftBank Corp. "Wir haben den starken Start von 1NCE in denUSA zu Beginn dieses Jahres genau verfolgt und erwarten das gleiche explosiveWachstum in der unterversorgten APAC-Region.""Die Unterstützung der SoftBank Corp. bei der Einrichtung neuer Büros inSingapur und Tokio, zusätzlich zu unserem bestehenden Büro in Hongkong, treibtdie Einführung unserer IoT Lifetime-Flatrate in der Region voran", so AlexanderP. Sator, CEO der 1NCE GmbH. "Mit der Investition eines weiterenMobilfunknetzbetreibers in 1NCE fühlen wir uns bestätigt, den richtigen Weg zueinem der weltweit führende Anbieter von IoT-Konnektivität und -Software