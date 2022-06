Sabrina Nennemann und Fabian Durek Wie sie den Door to Door Vertrieb revolutionieren (FOTO)

Berlin (ots) - Sabrina Nennemann und Fabian Durek sind die Führungskräfte der

Smart Human Resources Strategies GmbH, kurz: SHRS. Sie unterstützen Verkäufer im

Tür zu Tür Geschäft dabei, ihren Umsatz messbar zu steigern und ihre

Widerrufsquote auf ein Maximum von fünf Prozent zu reduzieren. Hier erfahren

Sie, wie sie dabei vorgehen, welche Konzepte sie ihren Kunden vermitteln und

warum gewisse Kernkompetenzen in der Door to Door Branche so wichtig sind.



Der Door to Door Verkauf ist eine der traditionellsten Formen des Vertriebs.

Dennoch genießt er in der öffentlichen Meinung keinen guten Ruf. Einer der

wesentlichen Gründe hierfür ist das häufig unseriöse Auftreten einzelner

Verkäufer - darunter leiden auch alle anderen Vertriebler. So haben viele von

ihnen mit niedrigen Verkaufszahlen und stagnierenden Umsätzen zu kämpfen. Hinzu

kommt, dass sie häufig ohne brauchbare Ausbildung ins kalte Wasser geworfen

werden und deshalb zahlreiche Fehler begehen. "Ständiger Misserfolg führt bei

den meisten Verkäufern zu Frust und inneren Blockaden - darunter leidet ihr

Verkaufserfolg zusätzlich, da sie unter diesen Voraussetzungen an der Tür nicht

überzeugen können", erklären Sabrina Nennemann und Fabian Durek von der SHRS.