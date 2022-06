Der Philadelphia Gold/Silver Index versucht bereits seit geraumer Zeit, einen tragfähigen Boden auszubilden. Kürzlich lancierte er einen Vorstoß über einen wichtigen Widerstand. Ein nachhaltiger Ausbruch hätte die Bemühungen des Index, einen Boden auszubilden, ein gutes Stück weiter gebracht, doch so wirklich zwingend war das Ganze nicht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 27.05. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit blieb es zunächst außerordentlich spannend, stand doch die eminent wichtige Unterstützung bei 120 Punkten im Feuer. Das Handelsgeschehen verlagerte sich mit der Zeit jedoch immer weiter in Richtung 130 Punkte und damit in Richtung des Widerstands bei 133 Punkten. Die Zone um 133 Punkte könnte nun für die kommenden Tage richtungsweisenden Charakter haben. Gelingt es dem Philadelphia Gold/Silver Index, die 133 Punkte zu knacken, wäre das ein erster Etappenerfolg in puncto Bodenbildung. Sollte das Unterfangen gelingen, würde sich weiteres Aufwärtspotential eröffnen. In diesem Fall könnten die Widerstände bei 140 Punkten oder aber 144 Punkten in den Fokus rücken. Auf der Unterseite hat der Bereich von 120 Punkten nun eine hohe Relevanz.“



Anfang Juni brach der Philadelphia Gold/Silver Index schließlich über den Widerstand von 133 Punkten aus. Der Vorstoß entwickelte zunächst ansprechende Dynamik und lief durchaus vielversprechend an, doch Dynamik und Momentum verpufften zügig. Der so wichtige Sprung über die nächsten relevanten Widerstände bei 140 Punkten und 144 Punkten blieb aus.

Mittlerweile hat sich der Philadelphia Gold/Silver Index wieder auf den Kursbereich um 133 Punkte zurückgezogen. Das Momentum ist erst einmal aus dem Index gewichen. Nun muss es für den Philadelphia Gold/Silver Index darum gehen, sich zu stabilisieren und weitere Abgaben auf der Unterseite zu vermeiden. Im besten Fall gelingt es dem Philadelphia Gold/Silver Index, sich im Bereich von 133 Punkten zu stabilisieren. Darüber hinaus hat der Bereich um 120 Punkte zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.