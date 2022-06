Köln/Aachen (ots) - TÜV Rheinland hat im niederländisch-deutschen

Innovationspark Avantis das europaweit modernste unabhängige Prüfzentrum für

Antriebsbatterien von Elektrofahrzeugen eröffnet. Das Labor gehört mit einer

Fläche von rund 2.200 Quadratmetern auch zu den größten seiner Art. Das

Investitionsvolumen beträgt über 24 Millionen Euro, im Vollbetrieb werden 25

Mitarbeitende in der Einrichtung tätig sein. Die Eröffnung des Laborzentrums, in

dem Fahrzeugbatterien bis zu einer Größe von 800 Kilogramm geprüft werden,

erfolgte im Beisein von rund hundert Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft.



"Die Dynamik im Bereich Elektromobilität ist extrem hoch. Hersteller drängen mit

immer neuen Modellen auf den boomenden Markt. Unser Ziel ist es, mit der Arbeit

an unserem neuen Standort in Heerlen-Aachen dazu beizutragen, Elektromobilität

sicher zu gestalten und gleichzeitig Innovationen zu begleiten. Denn für

technische Sicherheit im Zusammenspiel von Mensch, Technik und Umwelt stehen wir

inzwischen seit 150 Jahren - gestern bei Dampfmaschinen, heute auch bei

Elektrofahrzeugen", sagte Dr.-Ing. Michael Fübi als Vorstandsvorsitzender der

TÜV Rheinland AG anlässlich der Eröffnung. Dr. Fübi ist selbst Mitglied im

Ständigen Expertenrat Elektromobilität der Landesregierung NRW.





Schwerpunkt: regulatorische und herstellerspezifische PrüfungenDer Schwerpunkt der Tätigkeit in dem neuen Kompetenzzentrum liegt aufregulatorischen und herstellerspezifischen Prüfungen von Antriebsbatterien fürbatterieelektrische Fahrzeuge. Das neue Kompetenzzentrum ist in das Netzwerk vonTÜV Rheinland mit Prüfzentren rund um den Globus eingebunden. So kann das jungeTeam in Aachen für die Branche schon zum Start die gesamte Wertschöpfungsketterund um Traktionsbatterien von Fahrzeugen abdecken: von Unterstützung bei derEntwicklung über umfassende Tests bis zur Typprüfung.Die Bauzeit für das Testzentrum betrug insgesamt rund 18 Monate. Betrieben wirddas Batterieprüflabor von der TÜV Rheinland Automotive Component Testing GmbH,einer Kooperation mit dem Gewerbeflächendienstleister "ConAC" aus Aachen. "DieInnovationskraft im Bereich der Elektrofahrzeugbatterien ist so hoch wie niezuvor - dementsprechend wichtig sind unabhängige Prüfkapazitäten", sagteProfessor Achim Kampker, Leiter des Lehrstuhls "Production Engineering ofE-Mobility Components" (PEM) der RWTH Aachen bei der Inbetriebnahme des Labors,in dem unter anderem entwicklungsbegleitende Validierungen für Herstellervorgenommen werden können. "Haltbarkeit und Kosten, Materialeinsatz undLeistungsfähigkeit, Reichweite und Recycling-Fähigkeit: Das sind zentraleAspekte der Batterieentwicklung. Die Prüfleistungen des neuen Testzentrumstragen zu einer höheren Verlässlichkeit der Technologien bei, aber auch zumarktfähigen Innovationen", betonte Prof. Kampker weiter. Er zählt in seinemFachgebiet zu den weltweit führenden Experten und ist ebenfalls Mitglied imExpertenrat Elektromobilität der Landesregierung NRW.Ziel der Tätigkeit in dem neuen Laborzentrum ist es, alle gängigen und im Marktgeforderten Sicherheitsstandards vollständig abprüfen zu können. Im Fokus stehtdabei zunächst zum Start der stark wachsende Prüfmarkt für Traktionsbatterienvon Fahrzeugen. Perspektivisch soll das Testangebot auf andereSpeicheranwendungen ausgeweitet werden.Bedarf an Prüfleistungen wächst weiterUnverändert ist der Markt für Batterieprüfung stark in Bewegung: Die Zahl derneuen Modelle batterieelektrisch betriebener Fahrzeuge (BEV) steigt stetig. Auchdie Neuzulassungen bei rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen zieht unverändertan: 2019 wurden in Deutschland 63.000 BEV neu zugelassen, 2020 waren es 194.000und 2021 bereits 356.000. In der Europäischen Union waren es nach Angaben desHerstellerverbandes ACEA 878.000 Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen. Und derTrend setzt sich - auch politisch gewollt und gefördert - weiter fort. NachEinschätzung der Fachleute von TÜV Rheinland wird entsprechend der Bedarf anherstellerunabhängig verfügbaren Prüfkapazitäten für Batterien in den kommendenJahren erheblich steigen.Weitere Hintergrundinformationen und Bildmaterialien unterhttps://presse.tuv.com bei TÜV Rheinland.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Jörg Meyer zu Altenschildesche, Presse, Tel.: 02 21/8 06-22 55E-Mail: mailto:presse@de.tuv.comInternet: presse.tuv.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/31385/5242457OTS: TÜV Rheinland AG