Gemeinsam für die Vision Zero am Bau Internationales Symposium zu weltweitem Arbeitsschutz in Berlin (FOTO)

Berlin (ots) - International aus Erfahrungen lernen, um die Bauwirtschaft und

die baunahen Dienstleistungen weltweit sicherer zu machen - so lautet eines der

Ziele des heute in Berlin eröffneten Symposiums der Sektion für Prävention in

der Bauwirtschaft der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS)

mit dem Titel: "Wie erreichen wir Vision Zero in der Bauwirtschaft?" Rund 200

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 19 Staaten beraten bis zum 10. Juni Wege, um

schwere oder tödliche Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten am Bau zu verhindern.



Die IVSS wurde 1927 unter Federführung der Internationalen Arbeitsorganisation

(ILO) - einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen - gegründet und hat

heute mehr als 320 Mitgliedsinstitutionen aus über 160 Ländern. Mit der

Prävention von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten befassen sich 14 Sektionen

der IVSS. Die Präsidentschaft und das Generalsekretariat der internationalen

Sektion der IVSS für Prävention in der Bauwirtschaft liegen bei der

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU).