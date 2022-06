Kein Rückgang bei den Arbeitsunfällen seit 2012 Sicherheitsexperte erklärt, wie eine Reduzierung gelingen kann (FOTO)

Wuppertal (ots) - Die Zahl der Arbeitsunfälle sinkt schon seit längerer Zeit

nicht mehr, obwohl es durchaus Bemühungen um den Arbeitsschutz gibt. "Die Zahlen

zeigen zwar einen Rückgang im Jahr 2020, doch der ist auf die Arbeit im

Homeoffice zurückzuführen", sagt Sicherheitsexperte Stefan Ganzke. "Mit dem Ende

des Homeoffice werden die Zahlen also wieder drastisch steigen."



"Das Problem ist nicht, dass es keine Bemühungen gibt", fährt der

Sicherheitsexperte fort. "Vielmehr scheitern die Bemühungen, weil es am

methodischen Wissen fehlt." In unserem Gastbeitrag erklärt Ihnen Stefan Ganzke,

mit welchen Strategien eine Reduzierung der Arbeitsunfälle gelingen kann.