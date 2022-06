ParcelPal meldet den Abschluss seiner zweiten US-Übernahme und wird in der Folge Dienstleistungen für eines der weltweit größten Transport- und Logistikunternehmen erbringen

Vancouver, British Columbia - 8. Juni 2022 - ParcelPal Logistics Inc. („ParcelPal“ oder das „Unternehmen“) (OTC: PTNYF) (CSE:PKG) (FWB:PT0A) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Abschluss der Übernahme des zweiten US-Zustelldienstes (das „erworbene Unternehmen“) durch das Unternehmen seine Expansion in den Vereinigten Staaten fortsetzt. Diese Transaktion verschafft dem Unternehmen ein zusätzliches Standbein im Westen der Vereinigten Staaten und wird es uns ermöglichen, in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter zu expandieren. Es gilt anzumerken, dass wir mit dieser Übernahme nun Dienstleistungen für einen der größten Express-Transport- und Logistikanbieter der Welt erbringen werden, welcher weder ein bestehender Kunde noch Amazon ist.

Damit diversifizieren wir gleichzeitig unsere Kunden- und Umsatzbasis weiter und erweitern unser Geschäft um ein Unternehmen mit positivem operativem Cashflow. Dies sollte sich positiv auf unsere finanzielle Gesamtleistung auswirken.

CEO Rich Wheeless sagt dazu: „Diese Akquisition ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da die Expansion in den Vereinigten Staaten für das zukünftige Wachstum von ParcelPal von wesentlicher Bedeutung ist. Die Vereinigten Staaten sind die größte Verbraucherwirtschaft der Welt und haben einen beträchtlichen unmittelbaren und langfristigen positiven Einfluss auf unser Geschäft. Noch spannender ist, dass der Neukunde von vielen als der Goldstandard in der Logistikbranche angesehen wird, und ich glaube, dass diese Übernahme in naher Zukunft zu weiteren organischen Expansionsmöglichkeiten führen wird. Wir haben im vergangenen Jahr deutliche betriebliche Verbesserungen erzielt, und ich freue mich darauf, diesen Trend fortzusetzen.“

Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 1,35 Millionen US-Dollar (das 1-fache des Umsatzes des Vorjahres) und setzt sich zu 50 % aus gesperrten Stammaktien und zu 50 % aus Barmitteln zusammen. Die Barmittel werden in Tranchen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres des Unternehmens gezahlt. Der Kaufvertrag im Zusammenhang mit dieser Transaktion wird bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörden öffentlich eingereicht und enthält die spezifischen Konditionen der Transaktion.