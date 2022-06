Wirtschaft Bundesregierung will Gas-Engpass mit Kohle ausgleichen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeskabinett hat am Mittwoch Vorsorgemaßnahmen für den Fall einer drohenden Gasmangellage beschlossen. Mit dem sogenannten "Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz" soll eine bis zum 31. März 2024 befristete "Gasersatz-Reserve" eingerichtet werden, wie es aus dem Wirtschaftsministerium hieß.



Demnach sollen Kohle- oder Ölkraftwerke in bestehenden Reserven ertüchtigt werden. "Sie sollen kurzfristig und auf Abruf in den Markt zurückkehren können", so das Ministerium. In der Reservehaltung sollen die Kraftwerke betriebsbereit, aber nicht am Strommarkt aktiv sein, sodass keine zusätzlichen CO2-Emissionen entstehen, so die Hoffnung.