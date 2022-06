SIGNAL IDUNA weiter auf Wachstumskurs

Dortmund/Hamburg (ots) -



- Fortschritte bei der Transformation und Zielgruppenorientierung sorgen 2021

für ein beschleunigtes Wachstum

- Beitragseinnahmen steigen mehr als doppelt so schnell wie der Markt auf 6,3

Milliarden Euro (+3,4 Prozent)

- Gesamtergebnis mit 856,1 Millionen Euro trotz höherer Schadenkosten nahezu auf

Vorjahresniveau (- 2,0 Prozent)

- Vertriebsergebnis um 2,3 Prozent gesteigert



Durch Fortschritte bei der digitalen Transformation und die konsequente

Ausrichtung auf Kundenwünsche hat die SIGNAL IDUNA Gruppe ihr Wachstum erneut

beschleunigt. Die gebuchten Bruttobeiträge stiegen im Jahr 2021 um 3,4 Prozent

auf 6,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,1 Milliarden Euro). Die SIGNAL IDUNA wuchs

damit mehr als doppelt so schnell wie der deutsche Versicherungsmarkt. Das

Vertriebsergebnis stieg in dem Zeitraum um 2,3 Prozent.