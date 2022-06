ITB Berlin und Statista Wie Umweltbewusstsein das Verhalten der Reisenden beeinflusst (FOTO)

Berlin (ots) - Globale Reisebranche trägt rund 10 % zum globalen

Bruttoinlandsprodukt bei, aber ist auch für rund 5 % der weltweiten

CO2-Emissionen verantwortlich - Bei Verkehr und Transport fallen die meisten

Treibhausgasemissionen an - Klimawandel schafft Aufmerksamkeit aber bremst nicht

die Reiselust - Reisende versuchen Flüge zu vermeiden, planen aber weiter

Auslandsreisen - Forderung an die Politik: Forschung und Investitionen in grünen

Verkehr



Laut Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) trägt der Tourismus rund 10 %

zum globalen Bruttoinlandsprodukt bei, 7 % aller globalen Exporte gehen auf das

Konto der Reisewirtschaft und über 10 % aller Jobs werden der Touristik

zugeordnet. Die Branche ist groß - und hat aber auch spürbaren Einfluss auf die

Umwelt: Rund 5 % der weltweiten Kohlenstoffdioxid-Ausstöße sind dem globalen

Tourismus zuzurechnen.