Der Siegeszug von Social Media im B2B-Marketing (FOTO)

München (ots) - Die sozialen Medien werden für Marketing und Vertrieb immer

wichtiger: Das ergab eine Trend-Befragung von Cloudbridge Consulting. Der

Umfrage zufolge braucht es mehr Content auf sozialen Kanälen.



Das Marketing in sozialen Medien, die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb

und die Optimierung von Marketing- und Vertriebsprozessen: Das sind die drei

Top-Marketingthemen im Jahr 2022. Nach einer aktuellen Trend-Befragung der

Münchner Unternehmensberatung Cloudbridge hat das Marketing auf Social

Media-Kanälen damit den Trend zur Digitalisierung als zentrales Marketingthema

abgelöst, das die Befragten im vergangenen Jahr noch als wichtigsten Trend

genannt hatten. Während 25 Prozent der Marketingentscheider bei der Frage nach

den Top3-Marketingthemen Social Media Marketing nannten, gaben 24 Prozent die

Digitalisierung sowie 23 Prozent die Prozessoptimierung an. Als weitere Themen

sind den Befragten Marketing Automation (20 Prozent), die Weiterentwicklung von

Customer Relationship Management (19 Prozent), die Personalisierung von Content

sowie der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Vermarktung (jeweils 18

Prozent) wichtig.