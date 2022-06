FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax knüpft am Tag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an seine Vortagsschwäche an. Der Leitindex fiel am Nachmittag auf das niedrigste Niveau seit Freitag. Zuletzt büßte er 0,68 Prozent auf 14 457,45 Punkte ein. Der MDax verlor 0,85 Prozent auf 30 133,07 Zähler. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx 50 büßte ein halbes Prozent ein.

Rückenwind von der Wall Street, wo es am Vorabend nach dem europäischen Handelsende noch deutlich aufwärts gegangen war, gab es nur am Morgen. Denn nun steuern auch die tonangebenden US-Börsen auf einen etwas schwächeren Auftakt zu. Anleger gingen vor wichtigen Ereignissen in den kommenden Tagen in die Defensive. Am Donnerstag wird erwartet, dass die EZB einen Pfad aufzeigt zu baldigen Zinserhöhungen. Am Freitag folgen die jüngsten Zahlen zu den Verbraucherpreisen aus den USA.