Hauptversammlung der Gerresheimer AG beschließt nach erfolgreichem Geschäftsjahr Dividende von EUR 1,25 je Aktie - schrittweise personelle Erneuerung des Aufsichtsrats angestoßen

Düsseldorf (ots) - Die Hauptversammlung der Gerresheimer AG hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent. "2021 war ein Rekordjahr für uns. Unser Strategieprozess formula G und die Investitionen in die Transformation unserer Gerresheimer zu einem Wachstumsunternehmen, Innovationsführer, Lösungsanbieter und Systemintegrator zahlen sich aus", sagte Dietmar Siemssen, CEO von Gerresheimer, während der Hauptversammlung. "Wir investieren weiter in nachhaltig profitables Wachstum und schütten gleichzeitig eine attraktive Dividende aus", fügte er hinzu.



Die Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie repräsentiert 30 Prozent des bereinigten Nettogewinns (Adjusted Net Income) und liegt damit am oberen Rand der in der Dividenden-Politik definierten Ausschüttungsquote von 20 bis 30 Prozent. Die Dividende wird am 13. Juni 2022 fällig.