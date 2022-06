Die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Exxon Mobil haussiert in diesen Tagen. Noch lassen sich keine belastbaren Anzeichen einer Korrektur ausmachen, doch einige Aspekte im Chart der Aktie mahnen zur Vorsicht.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (vom 24.05.) setzte Exxon Mobil gerade zum Sprung über den Widerstand von 93 US-Dollar an.

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Lieferte der Ausbruch über die Widerstandszone 90 US-Dollar / 93 US-Dollar der Aktie das entscheidende Kaufsignal, um in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 100 US-Dollar vorzustoßen? Die nächsten Handelstage werden Aufschluss darüber geben müssen. Die Chancen für ein baldiges Erreichen der 100 US-Dollar stehen zumindest nicht so schlecht. Die Rahmenbedingungen für die Ölproduzenten sind weiterhin exzellent. Zudem weist die Aktie von Exxon Mobil aus charttechnischer Sicht eine veritable Aufwärtsdynamik auf. Der Aktie gelang es zuletzt, Rücksetzer preislich vergleichsweise eng zu begrenzen, gleichzeitig aber dennoch innerhalb dieser Konsolidierungsphasen ausreichend Kraft zu schöpfen, um die nächsten Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren. Damit der Aktie die Aufwärtsdynamik nicht abhanden kommt, sollten etwaige Rücksetzer nun idealerweise auf 90 US-Dollar begrenzt bleiben. Ein Rücklauf auf 85 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht aber ebenfalls noch zu tolerieren; nur darunter sollte es dann nicht mehr gehen. Dagegen dürften auf der Oberseite die 100 US-Dollar bereits eine gewisse Anziehungskraft entfalten…“



Mittlerweile kann man die damals aufgeworfene Frage, ob der Ausbruch über die 93er Marke das entscheidende Kaufsignal in Richtung 100 US-Dollar ausgelöst haben könnte, mit einem deutlichen Ja beantworten.

Die Aktie partizipiert unverändert an den exzellenten Rahmenbedingungen im Ölsektor. Im gestrigen Dienstagshandel (07.06.) überwand Exxon Mobil den psychologisch wichtigen Kursbereich von 100 US-Dollar. Dass das Ganze mit einer veritablen Dynamik vonstatten ging, nährt nun die Hoffnung, dass Exxon Mobil weiter nachsetzen und diesen Ausbruch weiter vorantreiben kann. Die Tür steht auf der Oberseite weit offen.

Das exponierte Kursniveau mahnt allerdings zur Vorsicht. Die Aktie hat sich mittlerweile weit von der 200-Tage-Linie entfernt. Mit Gewinnmitnahmen muss gerechnet werden. Im besten Fall spielen sich diese oberhalb von 93 US-Dollar ab. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.