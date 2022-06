BESSENBACH/LANDSKRONA - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland will erneut den schwedischen Bremsenhersteller Haldex übernehmen. SAF-Holland biete 66 schwedische Kronen je Aktie in bar, teilten die Franken am Mittwoch mit. Das Übernahmeangebot entspreche einer Prämie von 46,5 Prozent auf den Vortagesschlusskurs der Haldex-Aktien an der Nasdaq Stockholm. Dies sei der endgültige Angebotspreis. Während die Aktien von SAF-Holland im Vormittagshandel im SDax mehr als fünf Prozent verloren, legten die Papiere von Haldex an der Stockholmer Börse um mehr als 40 Prozent zu.

ARTEIXO - Der Moderiese Inditex hat sich zu Jahresbeginn auch dank höherer Preise deutlich erholen können. Gemessen an den Herstellungs- und Beschaffungskosten lag die Profitabilität im ersten Geschäftsquartal (bis Ende April) so hoch wie seit zehn Jahren nicht, wie die Spanier am Mittwoch mitteilten. Zum Unternehmen gehören neben der Modekette Zara auch Marken wie Massimo Dutti, Pull&Bear oder Bershka. Der Umsatz des Hennes & Mauritz -Konkurrenten zog überraschend kräftig an, bei weniger stark steigenden Kosten machte Inditex deutlich mehr Gewinn. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legte in Madrid deutlich zu.

ROUNDUP: Credit Suisse rechnet erneut mit einem Verlust - Aktie gibt nach

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) kommt nicht aus den roten Zahlen. Wegen des schwierigen Marktumfelds und Problemen im Investmentbanking in den ersten zwei Monaten des zweiten Quartals warnt die Bank bereits jetzt vor einem Verlust. Von Bloomberg befragte Experten hatten bislang mit einem Gewinn gerechnet. Die Marktbedingungen seien im zweiten Quartal 2022 weiterhin schwierig, teilte die Großbank am Mittwoch in Zürich mit. Die seit Wochen und Monaten stark unter Druck stehende Aktie gab im frühen Handel deutlich nach.

Weltgrößter Chipfertiger TSMC sieht ungebrochen starke Nachfrage - Investitionen

TAIPEH - Der weltweit größte Chipauftragsfertiger TSMC geht trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten weiter von einem starken Wachstum aus und will viel Geld in neue Anlagen stecken. So soll der Umsatz in diesem Jahr um rund 30 Prozent anziehen, wie Verwaltungsratschef Mark Liu am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Konzerns aus Taiwan sagte. Bisher hatten Manager von TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ein Wachstum im mittleren bis hohen Zwanziger-Prozentbereich in Aussicht gestellt - in US-Dollar gerechnet. Vergangenes Jahr waren die Erlöse auf dieser Basis bereits um ein Viertel gestiegen. In der Chipbranche ist die Abrechnung in Dollar üblich.