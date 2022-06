Talkpool bringt revolutionären Radongassensor auf Basis von LoRaWAN auf den Markt

Der neuartige Sensor misst gesundheitsschädliches Radongas in Gebäuden extrem schnell und gibt die Daten direkt online weiter. Das ermöglicht eine optimierte Steuerung von Lüftungssystemen in Gebäuden auf Grundlage von Echtzeit-Daten und stellt damit einen wichtigen Faktor bei der Green-Building-Zertifizierung dar. Das Produkt ist jetzt für den EMEA-weiten Vertrieb verfügbar.

Radongas verursacht in vielen Gebieten der Welt schwerwiegende Gesundheitsprobleme, da es die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs darstellt. Es entsteht durch den radioaktiven Zerfall von Uran und Radium. Diese Elemente sind in Böden und Gestein und damit auch in Baumaterialien enthalten. Radon kann weder gesehen noch gerochen werden. Im Freien verflüchtigt es sich schnell, aber in Innenräumen kann es sich ohne ausreichende Belüftung dauerhaft festsetzen und gefährlich hohe Werte erreichen. Einer guten Belüftung kommt daher eine entscheidende Rolle zu. In vielen Ländern ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Radonwerte an bestimmten Orten regelmäßig gemessen und überprüft werden müssen.

Das neue Gerät von Talkpool, der OY1500 LoRaWAN-Radongassensor, ist durch die Verwendung einer speziellen Hochspannungs-Sensortechnologie eine der empfindlichsten Radonmesstechnologien auf dem Markt. Die hohe Messempfindlichkeit des Geräts ermöglicht es, dass auch kleine Schwankungen des Radongehalts schnell und korrekt registriert und weitergegeben werden. Eine Besonderheit ist, dass die Daten durch Verwendung eines LoRaWAN-Netzwerkes in Echtzeit an das Internet gesendet werden und auf diese Weise die Steuerung von Lüftungssystemen optimiert werden kann. Bei marktüblichen, weniger empfindlichen Radonsensoren ist das nicht möglich, da sie den gleitenden 24-Stunden-Durchschnittswert anzeigen.

Die optimierte Steuerung der Lüftungsanlagen gewährleistet stets eine sichere Umgebung für die Gebäudenutzer. Auf der anderen Seite können die Belüftungssysteme, wenn das Gebäude nicht genutzt wird, wie zum Beispiel in einem Schulgebäude während der Nacht, abgeschaltet und rechtzeitig vor Tagesbeginn wieder aktiviert werden. Auf diese Weise lassen sich Energie und Kosten sparen, was wiederum zur Nachhaltigkeit und Rentabilität beim Gebäudemanagement beiträgt.