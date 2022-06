Stanley C. Erck, Präsident und CEO von Novavax, erklärte heute: "Die positive Empfehlung der FDA-Berater bestätigt die Qualität unserer Daten und die Bedeutung eines proteinbasierten COVID-19-Impfstoffs, der traditionelle Impfstofftechnologie mit einem innovativen Ansatz kombiniert."

Der Novavax COVID-19 Impfstoff Nuvaxovid ist ein sogenannter proteinbasierter Corona-Impfstoff und basiert, anders als die Seren von Biontech/Pfizer und Moderna, nicht auf der neuartigen mRNA-Technologie. In Deutschland ist der Novavax COVID-19 Impfstoff (NVX-CoV2373) bereits seit Ende Februar verfügbar.

Vergangenen Freitag hatte es jedoch auch Kritik an dem proteinbasierten COVID-19 Impfstoff von Novavax gegeben: Die FDA hatte sich wegen möglicher Nebenwirkungen besorgt gezeigt. Es bestehe der Verdacht, dass das Vakzin in selten Fällen eine Herzmuskelentzündung auslösen könne.



Am Mittwochnachmittag ging es dann wieder steil nach unten für die Novavax-Aktie. Aktuell steht das Papier bei Tradegate rund ein Prozent im Minus (Stand:08.06.2022, 16:10 Uhr):





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion