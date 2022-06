Modern Plant Based Foods verkauft seine ‚Breakfast Sausage‘ für 1 Million Dollar und organisiert eine 1-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 8. Juni 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) ("Modern Plant Based Foods") oder (das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich, den Verkauf der Rechte an seiner ‚Modern Breakfast Sausage‘ samt Rezepten für eine Barsumme von 1.000.000 Dollar bekannt zu geben.

„Das Unternehmen freut sich riesig über den Verkauf von ‚Modern Breakfast Sausage‘, denn damit können wir unsere Bilanz weiter stärken und zeigen, dass wir in der Lage sind, über unser F&E-Team einen entsprechenden Mehrwert zu generieren. Unser Unternehmen ist finanziell hervorragend aufgestellt, und wir arbeiten laufend an Produktinnovationen und an der Mehrwertgenerierung für unsere Aktionäre. Die ‚Modern Breakfast Sausage‘ ist eine unserer neueren Kreationen im Rahmen unserer Produktlinie und befindet sich noch in einem frühen Stadium unseres Vertriebszyklus, was den Wert einiger unserer traditionelleren Rezepte mit einem bewährten Vertriebssystem unterstreicht. Nachdem sich unsere Frühstückswurst nachweislich sehr erfolgreich verkauft, werden wir in nächster Zeit im Unternehmen weitere Rezepturen mit einer eigenen Sales-Pipeline kreieren“, meint CEO Avtar Dhaliwal.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung von bis zu 2.040.816 Wertpapiereinheiten (jeweils eine „Einheit“) zum Preis von 0,49 Dollar pro Einheit durchführen wird, um daraus einen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 Dollar zu generieren.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“) zusammen. Jeder übertragbare Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens und kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Ausgabedatum zum Preis von 0,61 Dollar pro Warrant ausgeübt werden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, die Warrants zum Handel an der Canadian Securities Exchange („CSE“) anzumelden. Soweit dies nach den CSE-Richtlinien und den geltenden Wertpapiergesetzen zulässig ist, können auch Vermittlungsgebühren (Finder's Fees) bezahlt werden.