BERLIN (dpa-AFX) - Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hält eine "vorausschauende Vorbereitung mit kurzen Reaktionszeiten" für erwartete steigende Fallzahlen im Herbst und Winter für nötig. In jedem Fall erfordere die Vorbereitung unter anderem "eine solide rechtliche Grundlage für Infektionsschutzmaßnahmen", heißt es in der am Mittwoch in Berlin präsentierten Stellungnahme "Pandemievorbereitung auf Herbst/Winter 2022/23". Diese Rechtsbasis solle "eine dem Infektionsgeschehen angepasste schnelle Reaktion" ermöglichen.

Die Expertinnen und Experten stellen fest: "Die verbleibende Impflücke und die abnehmende Immunität im Laufe der Zeit, die fortschreitende Virusevolution und die Krankheitsaktivität durch andere Atemwegserreger werden das Gesundheitssystem und die kritische Infrastruktur im Herbst/Winter wahrscheinlich erneut erheblich belasten." Aktuell bestehe ein hoher Immunisierungsgrad in der Bevölkerung. "Gleichzeitig treten Virusvarianten mit verringerter Krankheitsschwere auf."